G2暗淡的新年展望：中国不及印度，美国被新冠疫情所困扰. January. 03, 2022 07:54. by 李恩澤 nabi@donga.com. 主要外媒一致报道，就世界霸权国家地位对立的美国和中国今年将双双经历艰难的一年。据英国《每日电讯报》去年12月31日报道，中国受新冠疫情带来的强硬封锁政策、房地产亏损、电力短缺等影响，经济增长存在大幅放缓的危险。美国也面临着新冠疫情扩散趋势、通货膨胀、供应链危机和物流大乱、国际社会领导力低下等问题。美国政治媒体《国会山》1日评价说，迎来执政第二年的拜登政府也面临“地雷阵”。 ○ 中国经济增长率将46年来首次落后于美国 日本投资银行野村证券预测，今年中国经济将增长4.3%。美国经济增长率预测值为4.6%，比预测值高出0.3个百分点。据世界银行统计，美国创下高于中国的增长率是自1976年以后46年来的第一次。 中国的经济增长率从1991年到2018年的约30年间从未降至6%以下。野村证券预测，只要出现一名确诊患者就要封锁整个城市的中国特有的“零新冠”政策越是长期化，带来的经济负面影响就越大。 《每日电讯报》预测，“崛起的巨人”印度的经济增长率将达到8.5%，约为中国的2倍，印度经济将超越中国，长期保持高增长。法国乐师资产管理公司也预测，被称为“世界工厂”的中国生产能力将受到严重打击。中国不仅是韩国的最大出口国，在中国当地设立生产工厂的韩国企业也很多，预计韩国经济也将不可避免地受到负面影响。 中国与美国围绕台湾的矛盾激化也令人担忧。中国国家主席习近平在12月31日通过中国中央电视台现场直播发表的新年贺词中表示，“实现祖国的完全统一是两岸同胞的共同愿望，”对台湾施压。当天，他发表了以去年7月召开的中国共产党100周年纪念仪式照片为背景的新年贺词。 中国军用飞机也在新年第一天1日上午8点左右进入了台湾防空识别区。对此，台湾领导人蔡英文也在同一天脸书直播演讲中针锋相对地表示：“必须提醒中国，不要误判形势，防止军事冒险主义在内部扩张。” ○ 执政第二年的拜登面临暗淡的“地雷阵” 美口最近日增新冠确诊患者连日刷新历史最高纪录，新年第一天还接连发生航空大乱等，交通、行政功能受到打击。据航班追踪网站“航班跟踪”透露，受新冠疫情导致飞行员不足、暴雪等影响，1日共取消了2655个航班。 《国会山》当天指出，拜登应该解决新冠疫情和奥密克戎变异毒株的扩散、传染病大流行对医疗及金融体系的影响、通货膨胀等问题。最近，拜登的国政支持率为30~40%，创下了就任以来的最低水平。执政的民主党的选举战略家乔尔·佩恩表示：“拜登得益于新冠疫情成为总统，但现在又因为新冠疫情处境艰难。他的运气是伴随新冠疫情的。” 国内外危险因素也很多。拜登预告，将在去年1月时任总统特朗普的支持者不服特朗普大选失利、闯入国会一年后的6日发表对国民演讲。随后，特朗普也表示，将在同一天举行“针锋相对的记者会”。很多人担心前任、现任总统的冲突正在加剧美国的分裂和两极化。 有人指出，俄罗斯入侵乌克兰的威胁正在加大。这种情况下，拜登将于美国东部时间2日与乌克兰总统泽连斯基通电话，再次确认保卫乌克兰领土的决心。拜登去年12月30日向俄罗斯总统普京警告：“如果俄罗斯入侵乌克兰，将严厉制裁。”

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