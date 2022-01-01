SK-GS-现代重工业等企业CEO的新年祝词. January. 01, 2022 07:41. by 郭道英 now@donga.com. 迎接2022年新年，SK集团会长崔泰源、GS集团会长许泰秀、现代重工业集团会长权五甲等主要企业首席执行官（CEO）们分别提出了不确定性极大化的经营环境下变革的关键词。 31日，崔会长以《致新时间的开拓者》为题，通过电邮向全体成员传达了新年问候。崔会长就电动汽车电池、半导体、生物等未来主力事业表示：“SK主要事业作为国家战略资产，处于全球霸权竞争的中心位置”，“不能满足于过去的经验，应该以战略灵活性为基础创造性地进行应对。”他接着强调，“为了我们的未来，碳减排是不可避免的课题”，“SK确信通过商业模式的革新，引领未来低碳环保事业。”崔会长叮嘱道：“企业的宿命不是成为冠军，而是成为挑战者”，“在新的一年里，我们要以伟大的挑战精神成为引领未来的‘新时间的开拓者’。” 许会长作为新年经营方针提出了“为应对不确定性而扩张事业生态系统”。许会长在新年经营信息中强调：“新冠肺炎变异毒株的出现、不稳定的全球局势、通货膨胀忧虑等正在提高事业环境的不确定性”，“在变化比任何时候都快、不确定性大的时代，要想走向未来增长，必须扩张与多种商业伙伴合作的事业生态系统。” 现代重工业集团将于2022年迎来公司成立50周年。权会长在员工新年贺词中强调：“新年我们集团的核心关键词是通过革新创造价值”，“如果说过去的50年是挑战和增长的时间，那么开启今后50年的现在就是通过革新创造新价值的时间。”为此，权会长要求员工在事业结构、思维、技术、系统等4个方向上进行革新。 晓星集团会长赵显俊也通过新年祝词表示：“要转变为以速度和效率为基础的灵活敏捷的组织”，“为此，最重要的是数据库经营必须成为后盾。”

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