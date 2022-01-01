日本就征用诉讼资产出售命令表示“绝对不能接受”. January. 01, 2022 07:41. by 申亚衡记者 abro@donga.com. 韩国法院去年12月30日就日本帝国主义强占时期强制征用损害赔偿请求诉讼下达了出售日本制铁（前新日铁住金）国内资产的命令，对此日本政府表示“无法接受”。 据《读卖新闻》31日报道，日本外务省表示“绝对不能接受”，通过外交途径向韩国政府提出抗议，并要求采取适当的措施。据《朝日新闻》报道，外务省的一位干部表示：“韩国法院的判决违反了1965年的《韩日请求权协定》，将继续要求纠正违法状态。” 日本制铁前一天也对媒体表示“非常遗憾”。日本制铁方面表示：“根据《韩日请求权协定》，旧征用问题得到了完全、最终的解决。将根据两国政府的外交交涉情况进行适当应对”，重申不能接受出售命令。 此前，大邱地方法院浦项支院对18名征用受害者提出的“出售日本制铁在韩国的资产”的强制执行申请下达了特别现金化命令（出售命令）。但是，如果日本制铁在接到出售命令书后的一周内提出抗诉，该命令的效力将暂时停止。日本制铁方面表示“由于命令文还没有送达，所以还没有确认内容”，回避了是否立即进行抗诉。 与强制征用损害赔偿诉讼有关，日本企业被下达出售韩国国内资产的命令，继去年9月的三菱重工业之后，此次是第二次。

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