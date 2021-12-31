勒布朗•詹姆斯成为NBA历史上第3个总得分突破36000分大关的球员. December. 31, 2021 07:53. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 美国职业篮球（NBA）“皇帝”勒布朗•詹姆斯（37岁•洛杉矶湖人队•照片）在成绩不佳的球队中，成为历史上第三个总得分突破36000分的球员。 29日，在美国得克萨斯州休斯敦丰田中心举行的与休斯敦火箭队的客场比赛中，詹姆斯拿到32分，带领球队以132比123赢得胜利，结束了球队的5连败。此前，詹姆斯的总得分为35969分，而当天他的总得分上升到了36001分。在现役球员中，得分超过36000分的球员只有詹姆斯一人。 詹姆斯很有可能在本赛季当中登上NBA历史得分榜的第2位。目前总总得分排名前两位的分别是退役球员卡里姆•阿卜杜勒•贾巴尔（38387分）和卡尔•马龙（36928分）。截止到30日，詹姆斯落后第二名马龙890分。本赛季詹姆斯的场均得分为28分，因此从理想状况来说，他可以在剩下的46场比赛中再得到1288分。 如果球队能提供帮助，詹姆斯也有可能提前达成大记录。詹姆斯目前正孤军奋战，独自支撑着垮掉的球队。在与30日以99比104的比分惜败给孟菲斯灰熊队的比赛中，詹姆斯砍下37分，成为队内唯一得分在20分以上的球员。湖人队临时主教练大卫•费兹代尔甚至说：“如果有有能力的科学家，想问能否制作詹姆斯的复制品。”湖人队目前排在西部赛区的第七位（17胜19负）。 湖人队当前的最大问题是，由于新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情的扩散，主教练和主力球员们被隔离。与詹姆斯、拉塞尔•威斯特布鲁克（33岁）一起被称为“三巨头”的安东尼•戴维斯（28岁）因膝盖受伤而长时间缺阵。詹姆斯略显无奈地表示：“自己根本不知道我们的主力阵容中有哪些球员。”

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