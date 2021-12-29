总是笑着的男人. December. 29, 2021 07:41. . “谁是特权之父?是偶然。谁是特权之子?是滥用。”这是维克多·雨果的名著《笑的男人》中的一句话，意思是说，拥有特权纯属偶然，不要滥用。小说的背景很奇特，是在英国。贵族们聚集在上院投票。这是因为要将女王丈夫的年费提高10万英镑的法案。审查也已经结束，只剩下了投票。一般情况下，它会全票通过。 但今天不是。不久前还是小丑艺人后来成了贵族的人投了反对票。特权的比喻是他用来说明反对的理由的。穷人饿死也没钱办葬礼，有人却想通过一项法案，让富人更富、穷人更穷。如果有钱，就要分给穷人。“你们知道谁来付你们投票的税吗?他们都快死了！” 他代言社会弱者，是因为他亲身经历了被贫穷、痛苦、耻辱和侮辱所折磨的生活。他在憎恨父亲的国王的指示下，两岁时被绑架，卖给了一群凶恶的流浪汉。他们用手术把他的脸弄成畸形。这是为了让别人认不出他，让他去乞讨或当艺人。这就是他的脸在任何情况下都是一副笑容的原因。他是因此一脸笑容的男人。 随着岁月的流逝，一个偶然的机会，他被发现是贵族的儿子，继承了爵位。这就是他参加由贵族构成的上院的原因。但是，认为特权是理所当然的贵族们只会嘲弄他那丑陋的面孔，根本不听他发自内心深处的话。“在你们之下，或许在你们之上的，是百姓。” 他的强颜欢笑是对内心哭泣但内心微笑的穷人的欢笑，不，哭泣的隐喻。但是，法国作家的小说为什么以英国为背景呢?因为世界上任何地方都是一回事。

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