尹锡悦“每天上午7点开会”……选举对策委员会进入战时体制. December. 29, 2021 07:42. by 張寬錫 jks@donga.com. 国民力量党总统候选人尹锡悦28日上午7时在首尔市汝矣岛党部举行了第一次选举对策委员会总本部长团会议。他要求：“大选在即，应先从选举对策委员会干部开始转变想法，参加选举运动。” 尹锡悦计划从当天开始，如果没有地方日程等特别情况，每天上午7点主持本部长团会议。政策、扩大支持层、引进人才、加强信息等，由尹锡悦亲自指挥选举战略和应对悬案。前一天他还亲自向党内部要求，“每个人都要把自己当作总统候选人。所有议员都要到选区检查组织”。这种亲自出马布置任务的做法，与以前只掌握大面上动向截然不同。 在当天的会议上，除了总管选举对策委员长金钟仁、常任选举对策委员长金秉准和辞任宣传媒体本部长的党代表（党首）李俊锡外，总管状况本部长任太熙等组织、职能、政策等所谓六大本部长也悉数出席。与其对庞大的选举对策委员会进行大规模整顿，还不如通过总本部长团会议，协调当天的意见并尽快做出决定，从而提高选举对策委员会的效率，在这一点上，尹锡悦和金钟仁所见略同。 金钟仁在会议结束后接受记者采访时表示：“距离大选时间所剩无几，大家都要以紧张的姿态面对，因此每天都会事先检查今后要做的事情。”选举对策委员会发言人金炳民在接受《东亚日报》的电话采访时表示：“这相当于实质上启动选举对策委员会的第一步。” 有评价认为，尹锡悦亲自掌管选举对策委员会，其中隐含着严重的危机意识。因为最近接连出现夫人金健熙虚假履历争议等不利因素，其支持率呈现出下降趋势。 以27日为起点，尹锡悦的日程也有所增加。选举对策委员会一名有关人士表示：“尹锡悦爱喝酒，考虑到他晚上的见面活动可能要喝酒，上午的日程安排比较宽裕。但从增加活动的他身上感受到了紧迫感。”前政府部长李在五在接受《东亚日报》的电话采访时表示：“现在（尹锡悦）应该戒掉以前经常喝的酒。应该下定决心，直到选举结束，自己喜欢喝的酒也要戒掉，全身心投入选举。”

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