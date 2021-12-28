令人羞愧的迎新年. December. 28, 2021 07:51. . 在朝鲜时代，每逢新年都会举行“望阙礼”活动。顾名思义，就是望宫行礼的意思。就像伊斯兰教徒们每小时都朝着麦加祈祷一样，在地方的官员们也要向着首尔宫殿行礼。举行望阙礼的时令，有国王和王妃的生日、寒食、端午、中秋等节日以及举行科举之日等相当多个，但其最为重要的节令还是新年。 新年之时，首尔的宫里也举行君王参加的望宫礼。在这个仪式上所向的宫殿是在中国的皇帝的居所。这是迎新年活动的高潮。朝鲜历代望阙礼中最忧郁的望阙礼应该是1637年的活动。虽然是以阴历为标准，但是当天的望宫礼是在冰冷的南汉山城中举行的。因为发生丙子胡乱，清军包围了山城。 明朝在战争爆发之前就表示，如果清军入侵朝鲜，明朝没有力量出面帮助。清太宗横扫山西城，并告知朝鲜明军是多么差劲。朝鲜也知道这一事实，但犟着硬说中国和朝鲜是父母和子女的关系，不能背叛。12月20日至29日，来到山城的勤王军几乎全军覆没。在没有联合作战计划的情况下，只是以“拯救国王”的名义，拒绝与邻近部队的联合作战，各自单独进军，结果遭到了各个击破。 世界上会有这样的战争吗?国际关系是无视现实，用自己的理念来应对。战争也无视军事理论和兵法，感情用事。最让人无语的是，经历了如此悲惨的困境，国家差点灭亡，却没有反省，也没有承担责任。清军一回去，知识分子就开始夸口说：“我们本来可以赢的。”不仅仅是在那个时候。这种主张至今仍在盛行。1637年的精神在2021年依然存在。

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