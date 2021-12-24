“不得已才加入国民力量党”，尹锡悦再次失言引争议. December. 24, 2021 07:40. by 光州、顺天=尹多彬记者 empty@donga.com. 国民力量党总统候选人尹锡悦23日访问光州和全罗南道时表示：“不得已才选择了国民力量党。”继前一天之后，他再次卷入了失言风波。尹锡悦22日在全罗北道说，“过着赤贫生活的人连自由都不知道”，有人批评说这是在鄙视社会弱者。 尹锡悦22日出席了在全罗南道顺天举行的全罗南道选举对策委员会成立仪式。他表示：“我也想一定要实现政权更迭，因为进不了（共同）民主党，不得已才选择了国民力量党。”虽然这一发言的目的是号召湖南地区的民心，但有人批评说，“不得已入党”的说法不适合作为一党的总统候选人。对此，尹锡悦解释说：“我开始从政时说过，即使有9种不同的想法，但如果同样有志于政权更迭，就应该实现政权更迭”，“当时国民力量党还是一个不能包容所有持有9种不同想法的人的政党。”就自己接连失言的争议，尹锡悦反驳说：“这是对方阵营的黑色宣传，”“颠倒前后的说法就是歪曲。” 当天，尹锡悦针对文在寅政府的部分人士表示：“虽然也有20世纪80年代进行过民主化运动的人士，但并不是基于自由民主精神搞民主化运动，而是被从国外进口的理念所束缚，与搞民主化运动的人士走了同一条路。”当记者提问“进口的理念是什么意思”时，尹锡悦回答：“有南美的隶属理论，也有从朝鲜进口的主体思想。”因此有人批评说，这种解释既是为了批评现政府人士的理念僵硬性，也是在贬低20世纪80年代的民主化运动。 当天结束为期两天的湖南地区访问的尹锡悦强调：“作为国民力量党的总统候选人，（湖南地区得票率）无论是10%还是15%都好。只要湖南民众敞开心扉，我将在全国选举中大获全胜。” 尹锡悦当天就房地产税承诺：“将把2022年的公示价还原到2020年的水平。”意思是说，现政府和共同民主党决定在计算明年的住宅拥有税时考虑适用今年的公示价，他决定更进一步，适用公示价更低的两年前标准。尹锡悦还表示，将合并综合房地产税和财产税，暂时对拥有多套住宅者适用从重课税最多排除两年，以促进住宅的出售。他还承诺全面降低取得税，其中包括对生平买第一套住宅的人免除取得税的方案。

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