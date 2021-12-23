在物价指数中纳入口罩、电动汽车，领带、煤饼排除在外. December. 23, 2021 07:58. by 周愛眞 jaj@donga.com. 将消费者物价指数以2020年为标准进行改编的结果显示，今年1~11月的物价上涨率为2.4%，比之前的发表值上升了0.1个百分点。口罩、电动汽车、乳酸菌、牛油果（鳄梨）等的价格被重新列入了指数的计算范围。 统计厅22日发表了2020年消费者物价指数改编结果。统计厅定期反映消费变化，调整指数构成项目和项目的权重值。此前，整体指数和产品种类的基准年度是2015年。项目权重值以2017年为标准计算。 物价指数中包含的代表性品种为458个，比现在减少了2个。增加的品种有牛油果、樱桃、芒果、口罩、洗碗机、服装干燥机、乳酸菌、电气动力车、米线等14种。煤饼、坐浴盆、学生服、领带、高中缴纳金、学校伙食费等13项不属于调查对象。 在不同种类的加权值中，全租、网上文化信息使用费等有所增加，手机话费、海外团体旅游费用等则有所减少。网上交易价格品种数也从现有的99个（21.5%）增加到112个（24.5%）。 目前作为补助指标发表的自住费不包括在正式指数中。自住费是指住自己所拥有的房子的人负担的费用。统计厅表示：“是否包括居住费是经过公论化之后慎重决定的问题。”

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