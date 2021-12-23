李俊锡：“选举对策委员会如此以往将没有出路……任职人士都必须退出”. December. 23, 2021 07:59. by 姜炅石 coolup@donga.com. 国民力量党代表（党首）李俊锡22日表示：“在党中央选举对策委员会任职的人应全部辞职，选举对策委员会现有6个本部体制必须解散。”他在前一天宣布辞去该党常任选举对策委员会委员长一职后，仅过一天就提出了选举对策委员会全面辞职和解散以进行改革的主张。 李俊锡当天在接受《东亚日报》的采访时表示：“我认为，选举对策委员会在这样的状态下运行是不行的”，“如果不解散，（尹锡悦核心人士问题）就不会有解决方案”。尹锡悦核心人士，是指该党总统候选人尹锡悦的核心有关人士，李俊锡认为他们是选举对策委员会内讧事态的核心原因。李俊锡还表示：“当初为了排斥总选举对策委员长金钟仁，才制定了6个本部体制。踢开了金委员长，难以制订大战略。”他认为，排斥金钟仁的主要人士应该辞职。 就“尹锡悦核心人士”，李俊锡还直接攻击称：“问题是，他不是选举对策委员会组织架构上的人。他不能离开釜山。他如果离开釜山，全体国民都应举报。”李俊锡没有提及他的名字，但这也是他首次公开针对前一天对自己和辞去宣传团长一职的最高委员赵秀珍进行抨击的张济元议员（釜山沙上，三次当选）。张济元是尹锡悦最亲信的人，已经宣布“白衣从军”。李俊锡要求：“尹锡悦核心人士中的几位，如果有意参加明年的地方选举广域自治团体长选举，就请离开选举对策委员会。” 对于自己是否重返选举对策委员会，李俊锡明确表示：“如果要求我发挥具体的作用，我会去做。但我不能（像以前那样）担任具有议事决定权的角色和企划业务。”也就是说，即使是在选举对策委员会进行改革之前，如果受到邀请，他也会帮助选举运动，但不想恢复自己担任过的常任选举对策委员长及宣传媒体总管本部长职务。 有人提出，李俊锡作为第一大在野党代表，抛弃选举对策委员会的职务是不是不负责任的行为。李俊锡对此反驳称：“选举的钟表在飞快地走动，必须以快刀斩乱麻的方式处理”，“对于（最高委员赵秀珍）的不当抗命言论，如果（就像尹锡悦所说的一样）‘那是民主’，怎么能够接受?”他声称：“对于错误的东西，因为我是党代表，所以只能强忍着，一句话也不能说，如果说这是保守文化，就必须改变。”

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