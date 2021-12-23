联赛延期的NHL，大概率不参加北京冬奥委会. December. 23, 2021 07:58. by 金東昱 creating@donga.com. 2022年北京冬奥会票房亮起了“红灯”。因为既是冬季奥运会之花，又是最受欢迎项目的冰球项目，北美职业冰球联盟（NHL）的选手们将不参加。 美国体育专门媒体《ESPN》 22日报道说，NHL劳资双方就不参加北京冬奥会成了协议。阻碍NHL参加奥运会的原因是新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情的扩散。 NHL因新冠病毒奥密克戎（Omicron）变异毒株的扩散，推迟了2021∼2022赛季常规赛50场比赛。本想在圣诞节休假三天，但又决定从22日到26日中断联赛。ESPN称：“如果NHL在明年1月10日之前决定不参加冬奥会，就可以避免罚款等处罚。NHL计划不久后正式公布不参加奥运会的相关消息。” NHL从1998年的长野到2014年的索契，参加了历届所有的冬季奥运会。但是，2018年平昌冬奥会因经济上无法获益、联赛日程紧张等原因没有参加。NHL考虑到拥有13亿人口的巨大的中国市场，表示要参加北京冬奥会，但最终决定连续两届缺席冬奥会，只参加2026年的米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会。 北京冬奥会不接受海外观众，只向本国国民出售入场券。虽然NHL不参赛将不会出现门票销售剧减等问题，但大赛权威下降和收视率下降等问题将不可避免。

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