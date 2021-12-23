这次是韩国型SF…《寂静的大海》能否将《鱿鱼游戏》的气势延续下去？. December. 23, 2021 08:00. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “挑战”。这是22日在网上进行的国内Netflix（奈飞）电视剧《寂静的大海》制作发表会上，导演、作家、演员们提到的最多的单词。将于24日公开的该电视剧是Netflix今年最后一部韩国原创电视剧。这是描述5年前因离奇的事故而被封闭的韩国第一个月球探测基地（渤海基地），带着特殊任务的精锐队员到达时发生的故事的科幻（SF）作品。这部作品有望在此前接近SF不毛之地的国内展现出向新题材扩张的可能性。 饰演宇航局历代最年轻的探测队队长韩允在的孔刘当天表示：“韩国作品在题材的多样性方面有些遗憾”，“对体裁本身和体裁扩张的渴望很大，但SF这种题材或素材很新鲜。这是一部挑战欲望非常强烈的作品。”加入探索组的宇宙生物学家宋智安的扮演者裴斗娜说：“在韩国挑战科幻题材多少有些小心，但《寂静的大海》是一部把想象力表现为现实的作品。有了挑战精神。” 该作品是以崔项勇导演在2014年获得韩国艺术综合学校硕士学位的同名短篇电影为基础制作的。裴斗娜说：“我先看了短篇电影，虽然不像好莱坞那样用巨额资本制作，但制作得非常好。如果是崔导演制作的宇宙相关系列片，我想以演员的身份挑战。” 电视剧以必需资源枯竭，人类面临生存危机的未来为背景。精锐队员前往渤海基地也是为了在月球上找到生存的线索。崔导演解释说：“随着短篇电影变得系列化，不再局限于队员们的生存故事，而是将范围扩大到人类的生存，能够承载更多的故事。” 此前《鱿鱼游戏》和《地狱》等Netflix韩国电视剧在全球接连轰出本垒打，《寂静的大海》能否延续这种气势也备受关注。担任总制片人的演员郑雨盛表示：“也有可能会成为负担”，“所有的演员都以挑战精神参与了作品。我认为《寂静的大海》具备的固有情绪也会吸引全世界人的目光。”

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