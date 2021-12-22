过剩的伦理. December. 22, 2021 07:45. . 即使不是基督教徒，谁都应该听过的“归来的浪子”的故事。儿子向父亲要了属于自己的财产，然后就消失不见了。然后随着岁月的流逝，儿子变成了穷光蛋出现了。破衣服、破鞋子，皮包骨的脸。看着儿子以这样的面貌回来，父亲的心情会如何呢？表达这种心情的单词是“esplanchnisthe”的希腊语。包括韩文圣经在内的大部分《圣经》都将这句话翻译为“产生了恻隐之心”，但要表达父亲看着儿子感受到的激烈和冲动的心理状态，似乎还不够。 据美国女哲学家玛莎•努斯鲍姆称，这个词直译就是“取出内脏”或“吞下内脏”的意思。也就是说，伴随内脏震荡等激烈的肉体反应的感情。儿子赎罪与否并不重要。与诚实的大儿子的平衡性也不重要。父亲一看到儿子就有种肠子要流出来的感觉，紧紧地抱住儿子。伦勃朗想象着那个场面，画出了《归来的浪子》。刻画了父亲的脸庞和儿子褴褛的背影。 耶稣讲述的这则寓言的核心在于希腊语单词唤起的感情。寓言里的父亲看着儿子所感受到的感情是一种令人心惊胆颤的特别情绪。恻隐之心、怜悯、爱等词语都让人感到世俗，可以说是超越语言界限的过剩的感情，或者说是感情过剩。也许是因为这不是冰冷的头脑，而是从温暖的内心，甚至是五脏六腑深处产生的原始感情。但这个词并不仅仅出现在浪子的故事中。耶稣在表达自己焦急地望着失去儿子后呜咽着举行葬礼的寡妇的心情时，《福音书》也使用这个词。世界上还有比这更温暖、更强烈、更心如刀割的话吗？圣诞快乐。文学评论家•全北大学客座教授

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