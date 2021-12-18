《鱿鱼游戏》主演李政宰被《纽约时报》评为电视新星. December. 18, 2021 07:52. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 奈飞原创韩剧《鱿鱼游戏》的主演李政宰和美国旧金山歌剧（SFO）的音乐总监金恩善（音）入选美国《纽约时报》（NYT）评选的年度“新星（breakout star）”名单。《纽约时报》16日（当地时间）公布了从电视、古典音乐、流行音乐、电影、舞蹈等领域评选出的年度新星明星。 《纽约时报》将李政宰与美国电视剧《保护区域的守护犬》的演员们一起选为电视领域的新星。李政宰在《鱿鱼游戏》中饰演离婚后欠下赌债，为了获得巨额奖金而拼命投入生存游戏的主人公成奇勋。《纽约时报》评价说：“李政宰并没有把成奇勋刻画成单纯的英雄或流氓、横冲直撞的傻瓜或娴熟的骗子等脸谱化的角色。他演绎出了面对难以用语言表达的恐惧的微妙的感情戏。” 金总监从今年8月开始工作的SFO成立于1923年，与纽约大都会歌剧院并称美国两大歌剧院。在北美大陆，她作为女性首次担任歌剧团音乐总监一职。在金大中政府担任文化部长官的韩神大学客座教授金成宰是她的父亲。 毕业于延世大学音乐学院和研究生院的她在德国斯图加特音乐学院就读的2008年，在西班牙赫苏斯•洛佩斯科沃斯国际指挥比赛上夺冠，受到了人们的关注。之后她分别在法国巴黎国立歌剧院和法国广播交响乐团担任音乐总监。《纽约时报》报道说：“期待SFO在符合数字时代的歌剧变化方面发挥金总监的作用。”

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