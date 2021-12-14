政府将正式推进占世界贸易15% 的CPTPP的加入工作. December. 14, 2021 08:11. by 具特敎 kootg@donga.com. 韩国政府将正式推进占世界贸易15%的《全面、渐进的环太平洋经济伙伴协定（CPTPP）》的加入工作。虽然出现了可以降低对中国的贸易依存度，实现交易多边化的期待，但是预计也会出现担心农产品进口增加的农水产业界的反对。 13日，经济副总理兼企划财政部长官洪楠基在对外经济长官会议中表示：“通过扩大贸易和投资的经济考虑、战略价值等，将正式推进加入CPTPP”，“将以与相关利害关系者等进行社会讨论为基础，启动程序。”这距离2013年政府讨论CPTPP的前身环太平洋经济伙伴协定（TPP）已有8年。 CPTPP是美国退出TPP后，日本、澳大利亚、墨西哥等11个国家于2018年签署的多边自由贸易协定（FTA）。主席国由日本担任，今年9月中国也申请加入。 CPTPP的关税撤销率最高为96%，市场开放度很高。CPTPP占世界贸易的15%，如果加入CPTPP，对中国的贸易依赖度会降低，出口市场也会变得多样化。 今年1月，韩国开发研究院（KDI）曾表示，“加入CPTPP有助于降低对中国的依赖度，扩大通商领域。”在中美贸易矛盾持续的情况下，可以纳入稳定的全球供应链，这也是一大优点。特别是，还可以期待与没有和韩国签订FTA的墨西哥首次签订FTA的效果 相反，农水产业界则担心农产品进口增加。因为在CPTPP参与国中，澳大利亚、智利、加拿大等农业强国较多。当天，韩国综合农业团体协议会发表声明反驳说：“相对来说价格竞争力较高的进口农产品的增加会导致农业生产基础的长期崩溃。” 实际上，要想加入CPTPP，需要听证会、国会报告程序和与会员国的详细协商，预计需要2~3年的时间。有人指出，政府开始讨论加入问题8年后才进入正式加入程序，因此“马后炮加入”导致谈判力下降。因为为了最终加入，需要日本等参与国的一致同意。梨花女子大学法学专门研究生院教授崔元睦（音）分析说：“加入时间比中国晚了一步，因此韩国的谈判力必然会下降。而作为主导国的日本也可以将日本企业对强制征用受害者的赔偿判决等活用在谈判中。因此还有许多问题需要解决。”

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