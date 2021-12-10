李在明：“剥离企划财政部的预算职能” VS 尹锡悦：“以男女平等家庭部取代女性家庭部”. December. 10, 2021 07:49. by 金志炫 jhk85@donga.com. 距离下届总统大选还有3个月，朝野总统候选人的下届政府组织蓝图也渐浮出水面。共同民主党总统候选人李在明和国民力量党总统候选人尹锡悦方面共同提出的关键词是“分割”和“调整”。由于文在寅政府在2017年没有经过接管委员会的过程就直接成立，考虑到在10年时间里没有对政府部门进行改造，有必要对重复的功能进行整合等全面整理。 李在明多次表明了剥离企划财政部预算功能的计划。他在上个月举行的记者会上抨击说：“（企划财政部）限制各部门自主制定政策的职能，已经到了在其他部门之上支配和控制的地步。”他还计划把女性家庭部改为“平等家庭部”，调整其功能，并预告了要对产业通商资源部和科学技术信息通信部等代表性“恐龙部门”进行调整。 尹锡悦也承诺将把女性家庭部改组为“男女平等家庭部”，重新调整相关业务和预算。此外，为了把过去10年累积的市场限制最小化，正在讨论新设专门负责对限制进行改革的机构。竞选团队内部有人主张，以新冠疫情为契机，应该改革金融部门，缩小财政和金融之间的差距，提高政策效果。 成均馆大学行政专业朴亨埈教授表示：“过去政府组织改革的事例中可以看出，以形式上的整合进行了组织成员间的化学融合并非易事，难以期待组织改革的成果，”“面对明年大选，扬弃为了特定阶层的选票而新设立青年厅、老人厅等的讨论。”

한국어