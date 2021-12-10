拜登称“不向乌克兰派兵”，从“强硬应对”后退一步. December. 10, 2021 07:50. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 美国总统拜登就为阻止俄罗斯进攻乌克兰而派遣美军的方案表示：“没有相关计划。”他还就俄罗斯一直要求禁止北大西洋公约组织（北约）东扩的要求表示：“将讨论俄罗斯的担忧。”对此，东欧北约盟国抗议说：“美国是在向俄罗斯让步。” 拜登8日接受记者采访时表示：“在10日之前， 将公布举行不仅包括美国，还有至少4个北约盟国和俄罗斯参加的高级别会谈的方案。”这距离前一天他与俄罗斯总统普京举行视频首脑会谈时警告要采取强有力的经济军事制裁仅过一天。拜登就高层会谈议题表示：“这是为了降低俄罗斯对北约大规模行动的担忧和东部战线矛盾的程度，我们能够讨论的折中方案。” 对于“是否排除派遣地面部队的可能性”的提问，拜登回答说：“是的。我们不考虑这个问题。”即，在俄罗斯反对乌克兰加入北约的情况下，不能向尚未加入北约的乌克兰直接派遣美军。 普京当天也在记者会上表示：“为讨论乌克兰问题，将制定安全相关提案草案，并在一周之内转交给美国。” 在美俄首脑强调外交解决方法的情况下，北约东欧成员国担心，美国可能会对俄罗斯明文规定禁止扩张北约的要求做出让步。据英国《金融时报》报道，北约东欧成员国一名高层人士反驳说：“在任何情况下，都不能有（美国）关于欧洲安保的保证。”另一名北约成员国人士也表示，“要同俄罗斯妥协的讨论，应该从根本上斩断”，认为东欧北约成员国中有6个以上成员国同意这一说法。 随着同盟的强烈反对，白宫也出面平息。白宫表示，拜登将于9日与乌克兰、捷克、爱沙尼亚等9个东欧北约成员国首脑通电话。

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