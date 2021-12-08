执政党不要对房地产政策修修补补，要从民生观点出发重新制定. December. 08, 2021 07:53. . 距离总统选举还有90多天，共同民主党和政府为了安抚愤怒的民心，连日试图往右方调整房地产政策。在各种舆论调查中，希望政权更迭的第一个原因就是“房地产失政”。但是出于政治算计，毫无原则地翻4年半以来强力推行的限制一边倒政策，前后矛盾的地方不止一两个。 政府在昨天的国务会议上讨论通过了《所得税法修改案》，把单一住宅转让所得税的免征税标准从实际交易价格9亿韩元提高到12亿韩元，并决定从今天起开始实行。国会2日通过的法案付诸实施通常需要两周时间，但在此期间，有很多人抗议说出售价值9亿至12亿韩元的房子的人会冤枉地多交税金，所以才加快了实施。 这一次，共同民主党在修改《所得税法》的同时，悄悄地撤回了在转让税单一住宅者长期拥有特别减免中增加“实际居住条件”的计划。这是考虑到拥有“一套像样的住宅”的中老年选民的抗议。政府就韩国土地住宅公社事件为根除土地投机而提出的非事业用土地重课转让税方案也被放弃。尽管政府表示反对，执政党内部多次提出了“应该暂时放宽多住宅者转让税，给予出售房子的机会”的主张。 随着一再出现弥补每每出现的不满情绪，房地产相关税制成了“补丁累累的百衲衣”。转让税中“高价住宅”的标准，13年间提高到“市价12亿韩元”，单一住宅拥有者的综合房地产税的征税标准变成了“公示价11亿韩元”，财产税减免标准调整为“公示价9亿韩元”，禁止金融当局住宅担保贷款的标准为“15亿韩元”，每一种税、每一种限制的标准是纷纭不一。 另一方面，针对100多万名国民征收的综合房地产税炸弹的副作用正在扩大。与政府、执政党声称的“98%的国民不是征税对象”不同，今年首尔的住宅所有者每5人中就有1人要缴纳综合房地产税，房主们把新增的数百万乃至数千万韩元的税金转嫁给全租和月租用户，无辜的租户因为暴涨的居住费负担饱受痛苦。 因现政府长期的反市场性政策而破败的房地产制度，依靠执政党为了试探民心而每每推进的“修补疗法”，很难恢复正常。执政党应该坦率承认失败政策的问题点，只从民生的观点出发，重新检查相关税制等，从最底层开始重新设计。

한국어