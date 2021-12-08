LG手机离开的空位…韩美市场由三星、中南美市场由小米填补. December. 08, 2021 07:53. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 据悉，在韩国，三星电子占据了从智能手机领域撤出的LG电子的空位，而在中南美地区，小米等中国企业填补了空位。在北美市场，摩托罗拉取代LG电子位居市占率第三。 LG电子于今年4月宣布撤出智能手机事业，并于7月末完全退出。有评价认为，与在LG电子拥有5∼10%左右市占率的韩国、北美、中南美等市场展开的竞争中，使用同一操作系统（OS）的“Android（安卓）阵营” 成功吸收了“水分”。 7日，根据市场调查机构Counter Point Research统计，今年第三季度（7至9月）韩国智能手机市场各制造商的市占率方面，三星电子为85%，苹果为12%，LG电子为2%。三星电子第一季度（1至3月）的市场占有率为72%，但现在大幅上升，也就是说占据了LG电子第一季度市场占有率（14%）中的相当一部分。 此前，三星电子和苹果公司以LG智能手机用户为对象，积极进行“二手补偿销售”，以吸引LG手机用户。业内人士认为，在使用相同操作系统的情况下，在LG电子撤出智能手机时上市的三星电子的可折叠屏智能手机深受欢迎，从而使三星电子的市场占有率大幅上升。据统计，盖乐世Z Flip 3和Fold 3在第三季度的销量接近100万部，是韩国销量第一和第四高的智能手机。 在北美市场，三星电子和摩托罗拉瓜分了LG电子留下的份额。LG电子数年来一直保持着北美市场第三的位置，仅次于苹果和三星电子。LG电子去年第四季度的北美市场占有率为9%，但今年第一季度（7%）和第二季度（3%）有所减少，第三季度的占有率甚至降至1%左右。三星从去年第四季度的16%增加到今年第三季度的34%，摩托罗拉在同期从3%增加到8%。 在中低价智能手机主导的中南美地区，中国企业正在提高市场占有率。LG电子在中南美市场的占有率去年第四季度为5%，今年第一季度为6%，但第二季度以后跌至3%以下。相反，中国智能手机制造商“小米”和“中兴”的市场占有率从去年第四季度的7%多上升到今年第三季度的15%。

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