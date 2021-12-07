尹锡悦选举对策委员会成立……“腐败无能的伪善政权必须被更迭”. December. 07, 2021 07:54. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 国民力量党总统候选人尹锡悦6日表示：“一定要更迭令人厌恶的伪善政权。”在该党选举对策委员会成立的第一天，尹锡悦的第一句话就强调“针对文在寅政府的审判论”和“政权交替”。 国民力量党当天在首尔市松坡区奥林匹克体育场举行该党中央选举对策委员会成立仪式，尹锡悦在仪式上表示：“我们一定要审判这个令人厌烦的腐败无能的政权。”他还说：“没有房子的国民，因为暴涨的押金和房租受苦，有房子的国民则因过重的税金而承受痛苦，”“百姓的被窝被抛弃在寒冷的街头，谋取腐败既得权私利的共同民主党政府，到底是谁的政府?”他的意图，是突出被认为是现政府最大弱点的房地产政策的失败，集结“反文在寅”舆论。 尹锡悦在当选国民力量党总统候选人31天后才举行选举对策委员会成立仪式。他当天强调“一个团队”称：“现在我们最需要的是团结。只要更迭政权的决心一致，大家就应该齐心协力。”尹锡悦还表示：“将以从最底层开始的‘尹锡悦牌工程’巩固国家的基本。和我一起彻底改变我们党和大韩民国吧。” 尹锡悦计划将选举对策委员会的总负责人委任给总选举对策委员会委员长金钟仁，把选举企划和宣传工作委任给党代表（党首）李俊锡，面向青年和中立阶层扩大外延。金钟仁当天对尹锡悦说：“文在寅政府急于赶走的刚直的公职人员作为公职和正义的象征，现在和我们在一起。”

한국어