继美国之后李在镕这次要去阿联酋出差，主题“5G-半导体”. December. 07, 2021 07:54. by 郭道英, 徐亨錫 now@donga.com,skytree08@donga.com. 三星电子副会长李在镕6日踏上了为期4天的阿联酋（UAE）出差之路。他从美国回国后仅过10天就再次到海外出差，预计将会见阿布扎比王储等当地权威人士，讨论第五代（5G）通信、半导体等未来事业合作问题。 当天，李副会长出席了在首尔中央地方法院举行的三星物产合并及三星生物工程不正当会计疑惑相关审判后，于晚10时在首尔金浦国际机场乘专机飞往阿联酋。相关公审每周四都会举行，但本周因法庭的原因推迟到了周一。因此，距离下次审判（16日）还有10天的时间。 这是李副会长自2019年2月以后时隔2年多再次前往中东。当时，李副会长在阿布扎比会见了阿布扎比王储兼阿联酋空军副总司令穆罕默德•本•扎耶德•阿勒纳哈扬等人，讨论了在5G通信、半导体、疫苗等信息技术（IT）、生物未来事业领域扩大韩国与阿联酋企业间合作的方案等。 2019年2月，李副会长到阿布扎比出差后，穆罕默德王储在同月访韩，并在第一天与李副会长一同参观了三星电子华城工厂等，表现出了强烈的合作意志。在此次出差期间，预计李副会长还将会见阿联酋的二号人物、阿布扎比行政厅长卡尔杜恩•哈里法•阿尔•穆巴拉克。 经济界认为，李副会长将通过美国出差后的中东出差，开拓信息通信技术（ICT）新事业巨大市场的同时，制定5G、系统半导体、生物技术等事业的未来战略。李副会长原计划于今年1月中旬访问阿布扎比，与当地高层领导人举行会晤，但由于被法庭拘留，所以暂时推迟。 此前，美国政府于6月要求阿联酋撤除中国华为的通信设备的消息传开后，三星电子在包括阿联酋在内的中东核心市场上的比重是否会提高备受关注。阿联酋国富基金还是世界第四大代工（半导体委托生产）企业“格罗方德”的最大股东。李副会长计划访问阿布扎比等中东地区后，于9日回国。

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