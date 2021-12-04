孙兴慜时隔两个多月打入联赛第5球，帮助球队取胜. December. 04, 2021 07:25. by 金正勋记者 hun@donga.com. 孙兴慜（29岁•托特纳姆热刺）继诱导对方后卫乌龙球后，又打入锁定胜局的一球，上演精彩“个人秀”，帮助球队取得一场完胜。这是孙兴民2个月来首次在英超联赛（EPL）中进球。 托特纳姆热刺队3日在英国伦敦的托特纳姆热刺体育场举行的2021~2022赛季英超第14轮主场比赛中，以2比0战胜布伦特福德队，取得了完胜。当天的第一粒入球是由孙兴慜主导的。首发出场的孙兴慜在上半场第12分钟，用左脚将球传到了对方门前，皮球击中准备顶球的布伦特福德队后卫塞尔吉•卡诺斯的脑袋，制造了一粒乌龙球。 孙兴慜在1比0领先的下半场20分钟的反击机会中，接到托特纳姆热刺队后卫塞尔吉奥•雷吉隆从左侧传过来的斜传球，右脚轻轻一推打入了制胜一球。这是自10月18日英超第8轮与纽卡斯尔队的比赛后，孙兴慜在联赛中再次取得进球。打进联赛第5粒进球的孙兴慜说：“这是一场精彩的比赛，多亏队友们才得以打进漂亮的一球。虽然还有很多需要改变的地方，但在（安东尼奥）孔蒂主教练体制下，所有球员都很清楚自己应该在哪个位置踢球。” 当天，孙兴慜在进球后展示了“蜘蛛侠”庆祝动作（照片）。当地媒体分析说，这一庆祝动作是为了感谢最近即将上映的电影《蜘蛛侠：英雄无归》的主演“荷兰弟”汤姆•赫兰德是热刺队的粉丝。赫兰德上月通过YouTube频道表达了对热刺队的喜爱。 当天，当地媒体也一致关注了孙兴慜的活跃表现。英国广播公司（BBC）给孙兴慜打了6.86分，这是热刺队球员中评分最高的分数。英国媒体《天空体育》给孙兴慜打了7分。英国媒体《镜报》报道说：“孙兴慜攻入一球，赢得了观众的起立鼓掌。孔蒂主教练在执掌热刺队教鞭之后终于露出了久违的微笑。”在英超官方网站粉丝投票评选的《King Of The Match》中，孙兴慜也获得61.5%的支持。这是孙兴慜本赛季第5次被选为“本场最佳球员”。 本场比赛之后热刺队的积分达到22分，上升到联赛积分榜第6位。孔蒂主教练表示：“在没有控球的情况下也会压迫对方，这是我想看的比赛。特别是今天孙兴慜打进的第2粒进球非常出色”，“虽然拿到3分并不容易，但是我们队想要取胜的意志比对手更为强烈。”

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