韩国政府多次对美方讨论不率先使用核武器表示“反对”. December. 03, 2021 07:46. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 经记者确认，韩国政府多次转达了反对美国拜登政府正在讨论的“不率先使用核武器”和“单一目的使用核武器”方针的立场。美国正在讨论在预定于明年年初发表的《核态势评估》报告中是否包括向这一方向转变核政策的内容。 韩国政府一名核心官员2日表示，美国今年年初对韩国等盟国就改变武器政策的意向进行了问卷调查，同盟国在讨论各自立场后，就将政策转为“不率先使用核武器”等问题转达了否定意见。该官员表示：“政府在此后也通过国防、外交渠道多次对美国主要外交安保相关人士等表示了对转变核政策的忧虑，美国也充分认识到了同盟国的不安。” 此前，美国一直故意不明确表明核武器使用战略，维持在敌人挑衅之前进行遏制的“战略模糊性”核武政策。相反，“不率先使用核武器（在不遭受核攻击的情况下不率先使用核武器）”和“单一目的（只有在对攻击美国的对方进行报复时才使用核武器）”都可能削弱美国的核保护伞和遏制扩张的承诺，因此同盟国非常担心。 韩国政府认为，美国不会大幅动摇“战略模糊性”方针。但是，由于美国总统拜登在竞选公约中也表现出了对新核战略的意志，因此也不排除转变政策的可能性。一名相关人士表示：“白宫的氛围是，即使不是‘不率先使用核武器’，也可能包括‘单一目的’方针。”

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