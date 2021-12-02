女高音徐艺利：“给大家听古音乐的优美旋律”. December. 02, 2021 07:44. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “陷入悲伤的圣母哭着站在十字架附近。刀刺破了阴郁痛苦的心情。”（圣母悼歌Stabat Mater） “咖啡有多甜啊。比一千次的接吻还要迷人，比莫斯卡托红酒还要柔软、还要甜美。”（咖啡康塔塔Coffee Cantata） 今年的韩华古音乐（古典音乐•巴洛克音乐之前的音乐）会是能够领略巴洛克的圣俗的舞台。意大利教会音乐的杰作—佩尔戈莱西的《圣母悼歌》和巴赫世俗康塔塔的代表作《咖啡康塔塔》形成了鲜明的对比。女高音徐艺利和“韩华巴洛克计划”将配合音，并由假声男高音郑敏浩、男高音洪敏燮、男低音金承东出演。7、8日，在首尔艺术殿堂音乐厅。 徐艺利在与《东亚日报》的短信交流中表示，“此次演奏曲安排了那些不太了解古音乐的音乐迷们最适合听的作品。”所谓古音乐，大体上是指用当代乐器和技法演奏巴洛克时代以前的旧音乐。 “佩尔戈莱西的《圣母悼歌》虽然是教会音乐，但抒情优美的旋律非常突出，巴赫的《咖啡康塔塔》很有趣，听起来让人心情愉悦。我认为这是不写歌剧的巴赫为了表现自己幽默的样子而选择的方式。” 《圣母悼歌》是13世纪宗教诗歌，表现的是看着耶稣的处决痛苦哀悼的圣母。虽然罗西尼和德沃夏克等多名作曲家曾为其作曲，但天才作曲家佩尔戈莱西在26岁夭折之前写的曲子演奏得最为广泛。巴赫的《咖啡康塔塔》则幽默地描写了执着于咖啡的女儿和担心其状况的父亲的心理战。当天还将演奏巴赫的《小提琴和双簧管协奏曲》。 今年已是第9届的韩华古音乐会邀请赫尔穆特•里林、马克•明科夫斯基、威廉•克里斯蒂、乔尔迪•萨瓦尔等古音乐巨匠，每年举行演出。“巴洛克计划”是由巴洛克小提琴演奏家金娜妍、大提琴演奏家姜孝贞等在国内外活动的古音乐演奏家组成的管弦乐团，由荷兰阿姆斯特丹斯贝林克音乐学院教授、小提琴演奏家约翰内斯•雷尔陶尔担任乐团团长。 徐艺利与尤斯•范•伊梅塞尔、雷内•雅各布斯、菲利普•赫雷贝赫等古音乐大师合作，以欧洲为中心进行表演，在现代音乐诠释方面也获得了很高的评价。她表示，此次演唱会结束后将返回德国，在杜塞尔多夫参加亚当•费舍尔指挥的贝多芬第9号交响曲音乐会和新年音乐会。 今年的韩华古音乐会将通过NAVER TV进行转播。现场演出门票为2万~5万韩元。详情咨询：070-4234-1305

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