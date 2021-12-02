美国媒体：“爱泼斯坦性侵未成年人，克林顿、特朗普乘坐过他的包机”. December. 02, 2021 07:45. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国亿万富翁杰弗里·爱普斯坦（照片）曾对数十名未成年人实施性犯罪。有证词称，美国前总统比尔·克林顿、特朗普等著名人士曾乘坐过他的私人飞机。 据美国有线电视新闻网（CNN）和英国广播公司（BBC）电视台报道，曾任爱泼斯坦私人飞机驾驶员的拉里·比索斯基11月30日在纽约曼哈顿联邦法院举行的爱泼斯坦前女友吉琳·麦克斯韦的审判中做出了上述表示。作为英国社交界的著名人士，拥有美国和法国国籍的麦克斯韦涉嫌招募未成年人并介绍给爱泼斯坦等共谋性犯罪。爱泼斯坦2019年在狱中自杀。 在当天的审判中，比索斯基表示，克林顿和特朗普两位美国前总统、英国女王伊丽莎白二世的次子安德鲁王子、电影演员凯文·史贝西、美国前参议员乔治·米切尔和约翰•格伦、小提琴演奏家伊奇哈克·帕尔曼也乘坐过自己驾驶的飞机。在他公布的乘客名单中，还包括一直主张被安德鲁王子强奸的弗吉尼亚·朱弗雷。 为爱泼斯坦驾驶飞机25年的比索斯基表示，当时飞机被称为“罗莉塔特快”。“罗莉塔”常用于表达对儿童的异常性欲。但比索斯基表示，他从未目击乘客的性行为。不过，驾驶员室的门总是关着，因而他可能很难一一注意飞机上发生的事情。 在当天的审判中，被爱泼斯坦性虐待的女性以“简”的假名登场。简说，她从14岁起就被爱泼斯坦强奸，麦克斯韦在现场。简于1994年在密歇根州的夏令营第一次见到了爱泼斯坦和麦克斯韦，爱泼斯坦介绍自己是向学生提供奖学金的富有捐赠者。检方表示，爱泼斯坦没有对当时失去父亲、经济上有困难的简进行资助，开始性虐待她。去年被关押在美国监狱的麦克斯韦如果被判有罪，最多可以被判80年徒刑。

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