伍兹说：“即使复出，我也只能像本•霍根一样一年只打几场比赛”. December. 01, 2021 07:39. by 金正勋记者 hun@donga.com. “我从医院出来的时候差点失去了一条腿。” “高尔夫皇帝”泰格•伍兹（46岁•美国•照片）30日在接受美国高尔夫专门媒体《高尔夫摘要》的采访时透露了2月份发生车祸时的情况和心境。 因事故右腿骨折的伍兹表示：“（腿部截肢的可能性）是50比50。为了看看我的手还在不在，我还让（女朋友）艾丽卡扔东西，看自己能否接住。”他接着补充说：“我腰部受伤后也曾登上过珠穆朗玛峰”，“如果腿好了，可以参加高尔夫比赛，但是现在想要再次登山似乎很难。” 他提到了传奇高尔夫球员本•霍根。伍兹表示：“痊愈后可能会复出，但可能会采用像本-霍根一样一年只参加几场比赛的方式。”他还说：“虽然很不幸，但这就是我的现实。我理解并接受这一点。”霍根在1949年发生交通事故后，有选择地参加了比赛，并在第二年的美国公开赛上获得了冠军。 对于目前的状态，伍兹表示：“还没有达到痊愈的中等水平。”对于最近外界对自己复出的期待，他斩钉截铁地说：“还有很长的路要走。”但他说：“在康复过程中，想和儿子查理一起比赛的心情成为了很大的动力。”因此有人观测说，伍兹通过18日开幕的PNC锦标赛重返球场的可能性仍然存在。该比赛是曾获得大满贯赛事或球员锦标赛冠军的选手与家人组队参加的邀请赛舞台。

한국어