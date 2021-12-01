没有准备的“居家医疗原则”，可能会引发医疗崩溃多米诺骨牌效应. December. 01, 2021 07:41. . 韩国政府前天公布了特别防疫对策，要求“所有确诊患者都要住在自己家里，只有必要时才能住院接受治疗”。根据规定，确诊患者原则上要居家治疗，只有在居住环境易感染，儿童、残疾人、70岁以上等需要照顾的情况下才能住院治疗。 根据相关计划，一旦确诊，将分发包括氧气饱和度测量器和解热剂等的居家治疗工具，每天进行两次以上的非当面检查；如果病情恶化，将移送医疗机关。但早在此之前，就有人对居家治疗表示不信任。这是因为，今年10月接受居家治疗的患者在送往医院的过程中死亡，等待病床出现而在急诊室死亡的患者也在不断增加。 居家治疗有诸多危险因素。首先，包括判断是否有新冠症状和基础疾病等，政府的住院条件标准不明确，预计将引发混乱。不仅是在家庭成员之间传播，在公寓等社区感染的可能性也会增加。居家治疗者要想在短期和外来诊治中心接受检查或诊疗，就必须外出，也不能排除通过医疗废弃物感染的可能性。居家治疗实际上没有进行初期治疗，因此会出现诸多重症患者，但首尔的重症患者专用病床使用率为91%，一直接受首都地区送来的患者的忠清地区为95%（以30日为标准），医疗应对体系已经达到极限。现在在医疗现场甚至出现了“只有出现死亡者，重病患者病床才会空出来”的说法。 昨天，韩国国内新冠危重患者多达661人，创历史最高纪录。历史上首次在未满10岁的患者中出现了死亡者，危重患者中也出现了3名10多岁患者。在新冠变异毒株奥密克戎也扩散到17个国家的情况下，如果不能及时得到必要的医疗服务，危重患者只能进一步增加，令人担心多米诺式医疗崩溃。在特别防疫对策中一直漏掉了扩大适用青少年防疫通行证和限制私人聚会人员等可以防止重症患者急增的对策，万万不可错失时机。

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