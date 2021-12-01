中国也迎来低生育-高龄化……英媒：“4年后大逆转，中国成人尿布需求将大于婴儿尿布”. December. 01, 2021 07:42. by 李恩澤 nabi@donga.com. 英国《金融时报》报道说，从2025年开始，中国成人尿布销量将超过婴儿尿布销量。这可能是中国正在经历的严重的低生育问题和老龄化现象的反映。 《金融时报》11月29日报道说，最近中国婴幼儿尿布销量逐渐减少，而为患尿失禁的高龄层和老人疗养设施等而使用的成人用尿布销量正在增加。中国企业有关人士向《金融时报》表示，到2025年，成人纸尿裤销量将超过婴儿纸尿裤。 据《金融时报》报道，中国第一大尿布销售商尤妮佳在成人用品上花费的市场营销费用比婴儿用品多。中国湖北省尿布生产厂的有关人士表示：“已经将婴儿生产线改为成人生产线。”《金融时报》分析说，中国尿布市场正走向拐点。 据香港证券公司里昂证券（CLSA）的分析，去年中国的尿布市场为890亿美元（约105.7943万亿韩元），其中成人用尿布市场不到10亿美元。但成人用尿布市场预计到2040年将增长到300亿美元（约35.73万亿韩元）。 这是因为中国人口结构的变化。据世界银行统计和中国人口调查，中国女性人均生育率从1961年的5.9人降至去年的1.3人。这是1952年开始调查以来的最低值。法国投资银行——法国外贸银行预测，去年中国的老龄层是人口的10%，但到2050年将增长到25%。” 《金融时报》说：“尿布销量的变化意味着人口统计学的变化和社会结构的转换。”此前经历老龄化的日本也从10年前开始出现成人用尿布销量超过婴幼儿用尿布的现象。

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