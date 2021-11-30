没有准备就抛出“50万亿韩元支援”的尹锡悦和“我也接受”的李在明. November. 30, 2021 07:25. . 共同民主党总统候选人李在明昨天提到国民力量党总统候选人尹锡悦提出的“就任后因新冠疫情遭受损失的小工商业者和个体户支援50万亿韩元”的承诺，并表示，“没有必要拖到那个时候。尹锡悦候选人提出的50万亿韩元援助承诺，我也接受”，表示要反映在明年预算里。尹锡悦表示：“这是值得欢迎的事情。先说这是民粹主义，后来好像才明白了（其必要性）。” 尹锡悦本月初承诺：“新政府上台100天内将投入50万亿韩元，全额补偿因政府限制营业时间而给个体户和小商工人造成的损失。”对此，李在明逆向提议说：“如果在明年正式预算中编制尹锡悦提出的50万亿韩元支援预算，尹锡悦不会吃亏。”李在明曾经推进用19万亿韩元超额税收向全国国民发放灾难补助，后来因政府以“违反国家财政法”为由表示反对而被迫取消，10多天后又响应了在野党提出的“撒现金”承诺。 尹锡悦表示，将使用明年政府预算案（604.4万亿韩元）的8.3%（50万亿韩元），但他又没有说明如何筹措财源。因此，它与李在明提出的每年花费20万亿至59万亿韩元的“基本收入”承诺一起，被批评为“代表性民粹主义竞选承诺”。实际上，就算是李在明和执政党同意，也几乎不可能增加预算。因为在“李在明提出的地区货币预算”等问题上，朝野未能缩小分歧，政府也不可能赞成。这只会让随着新冠疫情再度扩散和奥密克戎变异毒株的出现而再次陷入困境的个体户们在满心欢喜之后更加失望。 然而，在这种情况下李在明仍然表示同意，这只能是为了捞取作为候选人“如果国民需要连在野党的主张也会接受”的正面形象，同时也是一种考虑到了即使执政党同意也不能增加预算、最终将由在野党承担责任的政治筹码。尹锡悦却表示“这是值得欢迎的事情”，这不得不让人慨叹，民粹主义是不分朝野的。 不管是如果100天后当选总统，公布了投入50万亿的竞选公约，却没有表明是靠减少某些预算来筹措款项或通过发行国债来举债的尹锡悦，还是距离预算案通过仅剩两天法定期限还表示“接受这一建议”的李在明，都是同样的不负责任。在无法预测的国内外经济形势下，国会本应该严格监督政府支出，却被两名总统候选人的言论所左右，将难以避免带头动摇财政健全性的批评。

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