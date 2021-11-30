路易威登第一位黑人首席设计师阿布洛去世. November. 30, 2021 07:24. by 金民 kimmin@donga.com. 作为法国著名服装品牌路易-威登第一位黑人首席设计师的美国设计师维吉尔•阿布洛（照片）与癌症做了很长时间的斗争，但最终还是于28日（当地时间）去世了。享年41岁。 故人于2013年创立了自己的品牌“Off White”，他因大胆地将电缆作为运动鞋鞋带的果敢实验而被称为“千禧一代的卡尔•拉格菲尔德（香奈儿的前首席设计师）”。阿布洛的遗属当天通过Instagram传达了他的死亡消息，并表示：“2年前（阿布洛）被诊断为患上了罕见的心脏癌—心脏血管肉瘤，但是本人不想告诉世人。” 阿布洛于1980年出生于美国伊利诺斯州罗克福德，是非洲加纳移民者的后代。他在威斯康星大学专攻土木工程之后，2009年作为“芬迪（FENDI）”的实习生进入了时尚界。他以低廉的价格购入“拉夫-劳伦马球男装”不太受欢迎的产品，然后加入自己独特的印花设计，以高价转卖出去。他还与家具品牌宜家（IKEA）、依云矿泉水、麦当劳等合作，于2018年被路易威登看中。说唱歌手坎耶•韦斯特、歌手碧昂丝、电视人金•卡戴珊、演员蒂莫西•柴勒梅德等都穿过他设计的服装。 路易-威登集团（LVMH）总裁伯纳德•阿尔诺通过声明表示哀悼说：“他不仅是天才设计师和先驱者，还是拥有美丽灵魂和伟大智慧的人。”

한국어