从今天开始，自动驾驶汽车将在上岩一带行驶. November. 30, 2021 07:26. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 首尔市将开启应用尖端技术的“自动驾驶汽车”时代。首尔市29日在麻浦区上岩洞S-plex中心广场举行了“自动汽车有偿运输宣布仪式”。 首尔市计划从30日开始，从运营3辆轿车型自动驾驶汽车开始，在DMC站、公寓园区、办公室密集地区等周边地区运行。有意乘坐的客人可以用智能手机应用程序呼叫车辆。当天，首尔市长吴世勋作为1号乘客乘坐了自动驾驶汽车，从上岩洞S-plex中心到国乐广播前移动了2.9公里。 为了让更多的市民体验，自动驾驶汽车先免费运营一个多月，然后将于明年1月改为付费方式。市民可以从试运行等结束的12月6日开始预约。 根据相关条例，经“首尔市自动驾驶汽车示运行地区运营委员会”表决，大巴票价为1200韩元，轿车票价为3000韩元以下。根据企业自主决定，实际收费将会比这低一些。 首尔市计划，到2026年为止，仅在上岩一带就引进50辆以上的自动驾驶汽车。与此同时，明年起在江南有自动驾驶出租车运行，环行清溪川的自动驾驶大巴也将从4月开始运营。 此前，吴世勋发表了包含上述内容的《首尔自动驾驶远景规划2030》。首尔市为使自动驾驶汽车成为市中心大众交通工具，计划到2026年为止共投入1487亿韩元。巡察、清扫、除雪等公共服务领域也将引入自动驾驶汽车，自动驾驶汽车时代将正式开启。

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