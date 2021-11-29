“与新冠病毒共存”时代，首尔马拉松大会盛况空前. November. 29, 2021 07:23. by 金培中 wanted@donga.com. 在深秋，零下2度的寒冷天气里，健将们的热情依然高涨。在首尔松坡区奥林匹克公园和平之门旁边的起跑线附近，参赛者们为了暖身，甚至穿上了塑料雨衣热身。 上午8时，随着发令枪声的响起，精英赛及大师赛男女参赛者们向着位于蚕室学生体育馆前的终点，在这一带跑了42.195公里。没有风，不知不觉间气温也上升到了5度，参赛者们以轻松的身体提高了速度。 28日，自2019年3月以后时隔2年8个月举行的首尔马拉松兼第91届东亚马拉松大赛展开了激烈的角逐。去年5月在亚洲首次举行了“世界田径文化遗产大会”，同年11月晋级“白金标（IAAF Platinum Label）”大会后首次举行。在过去的近2年时间里，韩国马拉松比赛因新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情接连被取消，在迎来“与新冠病毒共存”时代的情况下，通过抽签从申请者中抽出部分人，迈出了第一步。 对于因新冠肺炎疫情而失去比赛场地的马拉松选手来说，此次比赛只让他们无比高兴。从2012年开始一直参加东亚马拉松比赛的德国人皮赛德•塞巴斯蒂安表示：“去年因新冠肺炎疫情而取消了比赛，感到很遗憾。虽然在第一次抽签时落选，但由于出现空缺，得到了宝贵的参赛机会。虽然准备时间很短，但是能够上场，所以心情很好。”当天，他以3小时19分56秒的成绩通过终点线后，露出了灿烂的笑容。 韩国国内精英部门冠军的荣耀归于男子组的朴敏浩（22岁•科隆）和女子组的崔贞润（28岁•华城市厅）。朴敏浩说：“好像每次比赛都看前辈们的背跑过很多次。这次比赛给了我很大的动力。希望在明年杭州亚运会上取得进入前三名的好成绩，来提升停滞不前的韩国马拉松的氛围。”崔贞润还是仅在东亚马拉松比赛上就获得7次冠军的“大师赛女王”李静淑（56岁）的女儿。她说：“由于受到出身于马拉松国家队的父母的影响，一直被称为‘谁的女儿’。我很高兴本次比赛能以我的名字堂堂正正地获得冠军。”。 为了成功举办大会，在现场的各个地方都倾注了心血。全部接种完毕的参赛者必须在48小时内提交基因扩增（PCR）检查阴性确认书。进入起跑线的最后一关设有体温测量器和自动喷射系统。精英国际部在韩国国内首次采用了在马拉松训练圣地肯尼亚举办的二元化方式，将“密集”最小化。

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