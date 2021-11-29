“3·9大选”倒计时100天……李在明：“泛执政圈集结” VS 尹锡悦：“扩大中间”. November. 29, 2021 07:23. by 姜炅石, 姜聲煇 coolup@donga.com,yolo@donga.com. 29日距离明年3月9日总统选举刚好还有100天。面对最后100天的大长征，朝野政党总统候选人表面上都自信能获胜，暗地里却展开了激烈的战略斗争。在最近各种舆论调查中，共同民主党总统候选人李在明的支持率仍然达不到19届大选时文在寅总统的得票率，国民力量党总统候选人尹锡悦的支持率也低于希望实现政权更迭的舆论期待，双方为了克服这一态势的招数之斗正在加剧。 李在明和尹锡悦各自把集结进步、保守阵营作为首要课题。不过，尹锡悦的战略是吸收对文在寅政权感到失望的原执政党支持层来占据优势。最近正在忙于推进与开放民主党合并的李在明周末巡访光州和全罗南道并表示，“没有湖南地区就没有民主党”，强调了死守“家兔”的意志。相反，尹锡悦阵营相关人士表示：“我们的目标，是在民主党传统支持基础的湖南地区，获得超过此前保守政党候选人的得票率”，“聘请前新政治民主联合（共同民主党的前身）代表金汉吉为选举对策委员会新时代准备委员长）代表，也是出于同样的想法。” 在20多岁选民没有给朝野候选人中任何一人以压倒性支持的情况下，为了吸引将在明年选举中成为“决定性票”的青年层的选票，预计将展开激烈的战略斗争。李在明28日在光州选举对策委员会成立仪式上表示，“让2030一代继承了残酷的世界，感到非愧疚和抱歉”，开始安抚愤怒的青年层。尹锡悦当天也成立了“为明天着想的青年委员会”，宣布“不是为青年制定政策，而是国家和青年一起运营国政”，开始拉拢青年层。

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