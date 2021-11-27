金焕基和毕加索的差异是？. November. 27, 2021 07:26. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 韩国美术作品中中标价最高的作品是2019年在香港佳士得拍卖中以132亿韩元成交的“树话”金焕基的两幅点画“宇宙5-IV-71 #200”（1971年）。和海外作家比较一下。巴勃罗•毕加索的《阿尔及尔的女人》的最高拍卖价高达2000亿韩元。莱昂纳多•达芬奇的《救世主Salvator Mundi》以5000亿韩元成交，创下了世界最高价纪录。 相较于毕加索出生的西班牙，韩国属于经济大国，其经济规模与达•芬奇的国家意大利相似。都说文化是经济的镜子，为什么会出现这种差异呢？这在很大程度上是受到了世界美术界结构的影响。对非西欧国家来说，近代化就是西方化。本国的传统美术已成为过时的东西。很自然地，非西欧国家的美术史大部分被记述为依次引进西欧美术思潮的历史。这种文化一元化现象还会延伸到市场。当今世界美术界，西方主要美术馆和策展人充当一种认证机构，主要画廊和拍卖公司负责销售作品。西欧美术界与市场紧密相连，因此作家的艺术性、画廊的作品管理、收藏家的基础都是稳定的结构。 而周边国家的美术市场，地区的美术生态系统本身还不稳定。因为世界化，西欧著名作家们的数亿韩元的作品加上数千万韩元的版画，正在蚕食非西欧美术市场。韩国也一样。借助世界前10位的经济实力，购买力和画廊规模等韩国美术市场的基础实力得到了提高。尽管如此，韩国美术品，特别是年轻作家的作品却卖得不太好。看到韩国美术的成长潜力，西欧主要画廊在国内开了分店，但不是发掘韩国作家，而是销售所属作家的作品。 在美术品拍卖师三天两头都成为新闻的现在，这本书回顾了与资本主义共同走过的美术的历史，并指出了为实现韩国美术质的发展应该做的事情。学习了经济学和美术史的作者主张，应该把我们国家的美术史重新书写成韩国独立成就的历史。

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