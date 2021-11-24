全斗焕前总统去世，至死也没有就“5·18”事件道歉. November. 24, 2021 07:26. by 刘成烈记者、光州=李炯柱记者 ryu@donga.com、peneye09@donga.com. 韩国前总统全斗焕23日因病去世，享年90岁。 全斗焕当天上午8时40分左右在位于首尔市西大门区延禧洞的自家卫生间晕倒后，没有恢复意识而死亡。据悉，接到报警后出动的警察和消防队员上午9时12分左右确认全斗焕死亡。全斗焕今年8月被诊断为多发性骨髓瘤（一种血癌），一直为接受治疗而往返于自家和医院之间。 全斗焕是站在波澜曲折的大韩民国现代史中心的“问题人物”。他以军事组织“一心会”为基础，在1979年发动“12·12”政变掌握了权力，并用武力镇压了光州“5·18”民主化运动。全斗焕在任总统期间一直实行“铁拳统治”，最终国民们在1987年6月进行民主抗争，导致他在1987年接受了总统直选制修宪提议。全斗焕卸任后，因涉嫌巨额秘密资金和内乱等被判处无期徒刑，后被赦免释放。因声称“全部财产仅29万韩元”、未缴纳追缴的罚款、否认下令“5·18”开枪等而饱受批评。 全斗焕直到闭上眼睛，最终也没有向“5·18”民主化运动流血镇压事件的牺牲者和遗属道歉。这与卢泰愚前总统生前通过家人进行道歉形成了鲜明的对比。全斗焕的亲信、前青瓦台秘书闵正基也在被问及是否给“5·18”受害者和遗属留下遗言时，还提高嗓门声称：“提问本身就是错误的。” 全斗焕被宣判追缴2205亿韩元，但截止到23日，他还欠有956亿韩元（43%）未缴。追缴款项不会被继承，原则上当事人死亡就不能执行。但也有意见认为，可以追缴全斗焕以第三者名义隐瞒的财产，检察机关也正在研究相关法律。 “5·18”纪念财团等“5·18”团体当天召开记者会表示：“全某一直狡辩自己与‘5·18’事件无关并回避责任。死亡掩盖不了真相。”“原本希望（赵维奥神父名誉案的）审判成为向践踏大韩民国宪政史、屠杀无辜市民的全某追究严重法律责任的历史性审判，但现在连这个也不能指望了。” 全斗焕的葬礼不是国葬，而是家族葬，灵堂设在首尔市西大门区塞佛伦斯医院。国家报勋处表示：“因涉嫌内乱罪等被判处徒刑，因此在国立墓地法上，全斗焕是被排除在国立墓地安葬的对象。”当天，文在寅总统和朝野总统候选人及政党代表（党首）均表示不会进行吊唁。

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