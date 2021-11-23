韩国首都地区新冠危险度“非常高”，是最高级别. November. 23, 2021 07:23. by 李智云记者、李智允记者 easy@donga.com,asap@donga.com. 韩国政府发布的评价报告指出，首都地区的新冠疫情达到了最危险的水平。中央防疫对策本部认为，上周（11月14日∼20日）首都圈的新冠流行危险度为“非常高”。即，在1日转为“分阶段恢复日常生活（与新冠共存）后的3周内，首都地区的危险程度达到了最高水平。全国平均危险度也被规定为“高”。仅在两周前开始“恢复日常生活”时，首都地区还是“中”，全国是“非常低”，相比之下，情况急剧恶化。 在开始“恢复日常生活”之前，60岁以上高龄确诊患者占全体确诊患者的24.5%，但上周增至35.7%。防疫当局认为，早早接种疫苗的老年群体的预防效果正在减轻。以上周为准，60岁以上高龄层的新冠疫苗加强针接种率仅为7.5%。 当初，韩国政府表示，如果新冠疫情危险度评估结果“非常高”，将考虑发布“紧急计划”，启动强有力的防疫措施。疾病管理厅厅长郑银敬当天表示：“将讨论加强包括实施紧急计划在内的防疫措施。”为了解决燃眉之急，政府正在讨论在允许接种疫苗者等进入设施的“防疫通行证”制度中重新设定有效期的方案。如果该方案成为现实，完成接种加强针的人才能享受防疫通行证优惠。

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