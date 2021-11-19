没有病床而等待住院的人，从0人增至423人. November. 19, 2021 07:21. by 金素英记者、金素敏记者 ksy@donga.com,somin@donga.com. 由于没有安排病床而等待一天以上才能住院的新冠感染症患者，仅在首都地区就超过了400人。高龄者如果没有及时得到适当的治疗，病情有可能急剧恶化，因此急需制定对策。 据中央事故处理本部18日透露，以当天零时为准，首都地区因没有安排病床而等待一天以上的新冠患者共有423名。处理本部在出现新冠确诊患者后，根据患者的状态安排病床。如果这时没有得到安排，就被归类为“等待者”。在本月1日开始“分阶段恢复日常生活（与新冠共存）”的当天，没有一名等待者。 防疫当局认为，最近接连发生的疗养医院集体感染是导致等待者剧增的最大原因。因为都是需要照顾的患者，所以需要到专治传染病疗养医院接受治疗，但是缺乏病床。17日，首都地区专治传染症疗养医院的病床使用率为84.1%，事实上处于饱和状态。 截至18日零时，一日新增确诊患者为3292人，创下了自去年1月韩国暴发新冠疫情以来的最高值。连续两天出现3000多名确诊患者也是第一次。危重患者也达到506人，连续两天达到500人。文在寅总统向参谋们指示：“在以高龄层为中心确诊病例增加、危重患者增加的情况下，要做好医疗应对准备。”

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