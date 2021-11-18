“确诊3000多人”“危重患者史上最严重”，要抓紧时间打加强针. November. 18, 2021 07:19. . 随着高龄人群接连发生突破感染，截止到17日零时，新冠肺炎危重患者人数达到了历史最高值522人。全国重症患者病床使用率为61.5%，但首都地区为76.7%，已经超过了暂时中断“分阶段恢复日常生活（与新冠共存）”的最低标准（75%）。国务总理金富谦表示：“仅从首都地区来看，一天一天都很难坚持下去。”新增新冠患者也达到3187人，是继9月25日3270人之后的历史第二高。 随着防疫当局转为实行“与新冠共存”体系，危重患者的增速超过了预想水平。这是因为，虽然一剂疫苗接种率为81.9%，完成接种率为78.4%，但对德尔塔变异毒株无能为力，而且以免疫效果下降的60岁以上高龄群体为中心，出现了很多突破感染。危重患者的84.3%和死亡者的97%是60岁以上的高龄群体。 政府昨天公布，将把这些高龄群体和疗养医院患者等人的加强针间隔从第二剂接种后的6个月缩短为4个月，50多岁人群缩短为5个月，到年底前结束1378万人的加强针接种。此前实施加强针接种的以色列的统计结果显示，接种加强针的人与完成两剂接种的人相比，确诊率减少到十分之一，重症化率减少到二十分之一。由于德尔塔毒株仍在肆虐，而且病毒活跃的冬天即将来临，因此必须加快打加强针的速度。 “与新冠共存”是承受患者数量增加的防疫体系，但如果新增患者数量达到目前的水平，危重患者数量也只能增加。虽然上周之后移动量小幅减少，但是今天高考结束后，以考生为中心的移动量再次增加，如果持续到年底辞旧迎新聚会的季节，流行将会达到无法控制的状态。如果不想回到痛苦的保持社交距离体系，就应该戴口罩和遵守针对各设施的防疫守则，防止感染扩散。 目前，新冠重症患者用病床为1127个，比1年前（138个）增加了8倍。由于病床已经大幅增加，因此进一步扩充病床必然会受到限制。但据说，与实际重症患者人数相比，正在使用的重症患者病床数更多。加上一般患者应得的部分，这是好不容易得到的病床，因此有必要进行盘点，以便有效利用。

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