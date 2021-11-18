美国夫妇收藏的35幅美术品以8112亿韩元成交. November. 18, 2021 07:19. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 据《纽约时报》（NYT）等媒体16日（当地时间）报道，来自美国纽约的房地产财阀夫妇在离婚过程中拍卖的35幅著名现代美术作品以6.76亿美元（约8112亿韩元）的总价售出。 15日，纽约房地产开发商哈里•麦克洛（84岁）和前妻琳达在苏富比拍卖会上大举拿出了被评为美国现代美术巨匠的马克•罗斯科、杰克逊•波洛克、安迪•沃霍尔等作家的作品。35幅作品中标价最高的是被称为抽象主义大师的罗斯科的《第七号》，以8250万美元的价格卖给了身份不明的亚洲收藏家。 随后波洛克的《数字17,1951》以6100万美元成交。瑞士雕塑家阿尔贝托•贾科梅蒂的作品《Rene》以7840万美元的价格出售，流行艺术巨匠安迪•沃霍尔表现演员玛丽莲•梦露的脸的丝网作品《Nine Merrill’s》以4730万美元的价格成交。 当初，苏富比预测当天拍卖的中标总额为4亿美元左右。但《纽约时报》分析说，参与拍卖的作品只由美术品爱好者喜爱的杰作组成，因此以高出当初预想的价格售出。据分析，最近美国经济出现复苏迹象和资产市场好转等也产生了影响。 麦克洛夫妇于1959年结婚，并于2018年离婚。离婚当时，法院就财产分割判决称：“出售共同所有的65幅作品后，将其收益金平分。”因此，在三年后的当天举行了拍卖活动。尚未处理的30件藏品将于明年5月拍卖。

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