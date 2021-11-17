急诊室里的“动脉硬化”……因为没有空病床，患者经常要等三四天. November. 17, 2021 07:19. by 趙健熙 becom@donga.com. 40多岁的女性A某13日凌晨4时左右因急性肺炎来到首尔B大学医院急诊室。她感染了新冠肺炎，需要立即转到重症病床接受治疗。但是，由于最近新冠重症患者剧增，没有空病床。结果，B医院在整整过了3天的16日上午，才在新冠病区设立简易床，让A某住院。 最近，像A某一样长时间待在急诊室的新冠患者层出不穷。有的患者是被确诊后在家中等待时状况出现恶化，有的则是因其他症状来到急诊室后被确诊为阳性，但找不到空病床，只好在急诊室等待。 直到上个月为止，患者在急诊室等待一天的这种情况还很少见。但是，进入本月以来，持续等待三天左右的情况越来越多。10日，被送到首尔C大学医院急救室的60多岁男性患者因为找不到可以同时进行新冠治疗和血液透析的医院，12日下午才被送到了京畿道平泽市的医院。在另一家中型医院，上周有患者在急诊室等待了5天后才分配到了病床。 虽然新冠重症患者病床不足是根本原因，但防疫当局僵化的病床分配程序也助长了问题。韩国政府8月初表示，“将降低急诊室的饱和状态”，增加了应急（快速）聚合酶链式反应（PCR）检测，在1小时内就可以确诊感染新冠病毒。但是，如果急救患者在快速检测中被判定为阳性，并不予以承认。需要6到8个小时的正式检查后才会开始分配病床的程序。 随着急诊室变成了“病床等待空间”，非新冠急诊患者不能及时接受治疗的担忧也在增加。据中央医疗急救中心综合状况板显示，截至16日下午3时，首尔市内急救室负压隔离病床的启动率为86%。汉阳大学医院应急医学科教授姜亨九（音）表示：“在新冠疫情暴发以来，首尔所有的急诊室都像动脉硬化一样被堵塞。不知道还有多少急救患者错过了黄金时间。”

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