“送孩子去学校后一回家就把酒拿出来…这样下去可不行”. November. 17, 2021 07:19. by 田彩恩记者 chan2@donga.com. 风和日丽的今年5月的一天，养育小学3年级女儿的朴美素（38岁）送孩子上学后，一回家就从厨房拿出了酒和酒杯。时钟指向上午9点。这段时间她不得不承认自己不是“有知觉的爱酒者”，而是酒精中毒者。于是，朴某来到医院接受治疗。这距离她退休后过上全职主妇的生活整整5年。15日，记者见到了最近在随笔《醉酒的日子也是有理由的》（班比出版社）中记载了自己的酒精中毒克服记的她。 “人们把一个人在厨房里一口一口地喝酒的主妇叫做‘厨房酒徒’。在育儿和做家务的过程中，我没有什么成就感，于是我走上了厨房酒徒之路。” 朴某在杂志和报社当了10年记者后，为了专注于育儿，于2016年成为了全职主妇。从职业特点上看，经常喝酒的她在辞职后也可以用酒来缓解压力。“可以根据自己开始喝酒的时间来判断自己对酒精的依赖度有多严重。我刚开始只在夜宵的时候喝点酒，之后是晚上的下饭酒，中午酒，最后早上也开始喝酒。” 她指出，一度在社会上生活，后来成为专职主妇的经历中断的女性更容易受到酒精中毒的诱惑。因为媒体上描述的所谓“有能力的女性”总是被刻画成压过男性职员一头的“酒徒”，所以渐渐的能喝酒被说成了一种美德。她说：“我也是在这样的环境下度过了职场生活，如果女性在酒桌上拒绝喝酒，人们就会指责你‘因为是女人就不喝，就请离开吧’。” 社会对“年轻女性酒精中毒者”的白眼，让厨房酒徒们躲起来喝酒。这就耽误了我们认识酒精中毒的时间。朴某强调说：“酒精中毒大多是忧郁症的一种症状。” “抑郁症不是害羞的疾病，而是只要接受适当的治疗就可以痊愈的疾病，酒精中毒也是一样。‘一周喝几次酒？’这一健康检查表的问题让你感到内疚吗？那正是开始照顾自己的心态的时候。”

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