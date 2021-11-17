限制规定层出不穷，但去年拥有多套住宅的人达232万人，创历史新高. November. 17, 2021 07:19. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 据统计，去年拥有2套以上住宅的多套住宅拥有者人数创下了统计以来的最高纪录。为了抑制多住宅需求，政府采取了强力的税金规制，但是多住宅者反而比前年增加了。 据统计厅16日公布的《2020年住宅拥有统计》报告显示，去年拥有住宅的人数为1469.7万人，比前一年增加36.1万人（2.5%）。这被解释为，随着住宅价格的持续上涨，在价格进一步上涨之前想要购买自己住宅的人有所增加，住宅所有者也有所增加。 其中拥有2套以上住宅的多住宅拥有者为232万人，比前年（228.4万人）增加了3.6万人（1.6%）。这是自2012年开始进行相关统计以来规模最大的一次。政府虽然加强了综合房地产税和转让所得税，试图拿住多住宅需求，但多住宅拥有者反而有所增加。 只是住宅所有者数量大幅增加，在全体住宅所有者中多住宅者所占的比重为15.8%，比前一年（15.9%）小幅减少。这是自2014年以后，6年来多住宅者比率首次下降。据统计，拥有2套住宅的人达183万人，拥有3套住宅的人达29.7万人，拥有4套住宅的人达7.6万人，拥有5套以上住宅的人达11.7万人。去年，从无住宅者成为住宅所有者的人达98万人。 据调查，拥有住宅的家庭的平均住宅价格（以公示价格为准）为3.24亿韩元。这一数字比2019年（2.75亿韩元）上涨了4900万韩元。住宅资产价值超过3亿韩元的家庭占33.3%，比2019年（26.9%）增加6.4个百分点。据分析，这反映了去年一直持续的住宅价格上升趋势。 上位10%的住宅价格平均为13.09亿韩元，比前一年（11.03亿韩元）上涨了2.06亿韩元。相反，下位10%的住宅价格从平均2700万韩元上涨到2800万韩元，只上涨了100万韩元。上位10%和下位10%住宅价格之间的差距从2019年的40.85倍扩大到去年的46.75倍。 另外，在所有住宅所有者中，女性所占比重为45.2%，比前一年上升了0.5个百分点。据分析，这是因为为了节税，以共同名义购买房屋的夫妻增加。如果按年龄分析住宅所有者，50多岁的人最多，占全体的25.4%。其后依次为40多岁（22.7%）、60多岁（20.5%）。30多岁和70多岁的人分别占11.4%，所占比重最低。

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