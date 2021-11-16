独裁是一种“煽动的技术”. November. 16, 2021 07:31. . 在伯罗奔尼撒战争后期，苏格拉底的弟子和密友、野心勃勃的雅典的阿尔基比亚德放弃主敌斯巴达，突然主张进攻锡拉库萨（叙拉古）。雅典派遣历史上最大的舰队前往锡拉库萨。但远征以惨败告终，成为雅典没落的决定性因素。 此次远征对锡拉库萨也有很大影响。起初，锡拉库萨被雅典舰队的威势所吓倒，想要投降，但在赫莫克拉底的反对下决定抗战。他领导在战争中获胜，成了英雄。当然，权力也随之而来。作为击退雅典侵略的代价，锡拉库萨走上了独裁之路。赫莫克拉底的女婿迪奥尼修斯一世利用岳父的权力增加了自己的权力。他也是一名将军，抵御了迦太基的入侵，成为了一名民族英雄，最终成为了国王。 在锡拉库萨，有一块被称为迪奥尼修斯之耳的岩石。据说是迪奥尼修斯囚禁和拷问政敌的监狱。他虽然是个了不起的独裁者，却很有能力，政治能力也很突出。他模仿文人君主、哲人君主，因为导师苏格拉底的死而对民主主义产生憎恶感，还曾把正在探索新政治体制的柏拉图叫到锡拉库萨。柏拉图教育狄奥尼修斯的儿子，梦想成为哲人的君主，但作为阴谋家和现实政治大师的狄奥尼修斯被柏拉图的哲人君主论吓了一跳，将他卖为奴隶。 纵观狄奥尼修斯的一生，产生了两种想法。战争失败就会成为敌人的奴隶，胜利了则成为英雄的奴隶。虽然有很多优秀的例子并非如此，但战争英雄变成危险的掌权者的情况非常普遍。这不是战争和军人的错，而是大众的“英雄期待论”和相信超越性的权力会在瞬间解决一切问题的急躁症。因此，独裁实质上是一种“煽动的技术”。

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