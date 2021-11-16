日本第三季度增长率-0.8%，因新冠疫情扩散而转为负增长. November. 16, 2021 07:31. by 东京=常驻记者朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本第三季度（7月∼9月）经济增长率再次出现负增长。虽然因7月东京奥运会和8月残奥委会的举办，人们对景气上扬的期待很高，但新冠疫情扩散的副作用更大。 日本内阁府15日公布，第三季度实际国内生产总值比前一季度减少0.8%。增长率从第一季度的-1.1%到第二季度转正为0.4%，但第三季度再次转负。第三季度转负的主要原因是占国内生产总值一半的民间消费减少了1.1%。随着8月份一天内出现超过2.5万人的新冠确诊患者，日本政府发布了紧急事态，要求缩短餐厅营业时间和减少外出。由此，在外就餐、旅游等消费大幅减少，降低了全体民间消费。 出口和进口也分别减少了2.1%和2.7%。由于全球半导体供应不足等原因，汽车企业减少生产，导致了出口减少。企业的设备投资也随着业务用车辆和建设用机械的购买减少，减少了3.8%。据分析，内需使增长率下降了0.9个百分点。民间研究所“伊藤忠总研”的首席经济学家武田淳在接受彭博社采访时分析说：“奥运会期间更换家电产品，出现了一些商品销量，但新冠疫情扩散的影响更大，导致奥运会效果完全消失。” 民间经济学家们分析说，第四季度（10月∼12月）将增长5%左右。但《朝日新闻》预测说：“原油价格上涨和日元走弱可能会给消费泼冷水。虽然政府一直预测第四季度的国内生产总值可能会恢复到新冠疫情发之前、2019年第四季度的规模，但很难实现。”

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