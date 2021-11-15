每天都是新的一天. November. 15, 2021 08:49. . 变老意味着自己开始新的工作。所有的情况都在变化。（……）必须具备意志和意识，担负起新的角色。—出自歌德的《准则与反思》中 我的日常工作是从吃早饭看早间新闻开始的。不知道从什么时候开始，我会盯着讣告栏，把我的年龄和写在某人名字旁边的括号里的数字进行比较。当该数字比我的年龄小的时候，就会切身感受到已经太老的自己，而当该数字大于我年里的时候就会感受到生活的余裕。 不是死亡，而是生决定死亡的质量。也就是说，被报道的死亡并不意味着死亡是优秀的，人生就是如此。因此，人到死都要忠于生活。你得对得起你的脸，也对得起你的年龄。做人要有其价值。特别是老年时。 反正衰老和死亡是无法阻止和避免的事情，我们应该把它们当作生活的过程来熟悉，至少要努力不让老人的存在变得无用。虽然没有人在年老的时候不感到悲伤，但是对于这样的老去却能感受到一丝喜悦，这都要归功于自己的“对老年的反思”。就像叔本华说的“每天都是小小的人生”一样，每天都是新的一天。问题是我如何度过新的一天。比起无法预测的未来梦想，要努力集中于我生命中最年轻的“现在”。因为虽然肉体会衰老，但在精神上保持年轻，感受人生价值的时候是“现在”，而对自己创造的人生果实回味的时候也是“现在”。还没在医院里躺着，还注重外表，能做大大小小的事情，是不是对“现在”很满意？只要我们怀着年轻的心情热爱自己的工作，就不是每天都变老，而是每天都在变新。做什么事总是那么年轻。

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