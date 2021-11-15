车俊焕时隔三年重回花样滑冰大奖赛领奖台. November. 15, 2021 08:48. by 金東昱 creating@donga.com. 韩国男女花样滑冰的招牌选手车俊焕（20岁•高丽大学）和柳英（17岁•修理高中）在同一比赛中双双摘得奖牌。 车俊焕13日在日本东京代代木国立体育场举行的2021~2022赛季国际滑联(ISU)大奖赛第四站NHK杯男子单人自由滑比赛中，获得技术分78.76分、艺术表演分85.92分、扣分1分，总分163.68分。再加上短节目得分95.92分，车俊焕的最终总成绩为259.60分，继日本选手宇野昌磨（290.15分）和美国选手文森特•周（260.69分）后排名第三。车俊焕在2018~2019赛季大奖赛第三站比赛后，时隔三年再次在大奖赛上夺得奖牌。 柳英在同一天举行的女子单人自由滑比赛中，获得技术分69.03分，艺术表演分67.49分，扣分1分，总分135.52分。再加上短节目得分68.08分，柳英的最终总成绩为203.60分，获得铜牌。第一名是坂本花织（223.34分），第二名是川边拓美（205.44分•以上均为日本）。在大奖赛第一站比赛上获得铜牌的柳英自2009年11月金妍儿（退役）以后，12年来首次连续两站比赛都斩获奖牌。在本次比赛中接连在阿克塞尔三周半跳动作中失误的柳英表示：“下次将集中精力完成阿克塞尔三周半跳跃动作，避免出现失误。”

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