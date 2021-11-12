将于2025年运行的“飞天出租车”综合实证取得成功. November. 12, 2021 07:28. by 金聖模 mo@donga.com. SK电讯公司等国内信息技术(IT)企业和政府合力打造的“韩国型城市空中交通（K-UAM•照片）梦之队”综合实证取得成功，向2025年商用化目标又迈进了一步。SK电讯公司11日表示，韩国机场公司、韩华系统、韩国交通研究院、TMAP Mobility和首都圈市中心航空交通（UAM）商用化运营模式的实证取得了成功。以2025年商用化为目标正在开发的UAM是以电力驱动的飞行器为基础的航空移动服务 当天，SK电讯公司通过移动通信网将在金浦国际机场上空盘旋3分钟左右的UAM飞行员和地面控制所连接起来。公司方面表示：“为了构建在UAM起落时安全管制的综合系统和利用UAM的顾客可以换乘其他交通工具的信息共享系统等，进行了飞行演示。” SK电讯公司还成功管制了与支持多数无人机安全飞行的“K无人机系统”相连接的自主飞行无人机，并实证了将飞机和UAM、无人飞行体等进行综合管理的技术。最近从SK电讯公司分割出来的SK Square的子公司TMAP Mobility将根据乘坐UAM的乘客的着陆时间安排换乘车辆的新一代移动平台用“虚拟现实（VR）”表现出来。 政府也以2025年实现UAM商用化为目标，正在准备首都圈机场摆渡服务。以金浦机场为中心提供的航线预约及连接交通搭乘服务将由TMAP Mobility负责，UAM航运和交通管理的基础设施将由SK电讯公司负责。

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