一座刻着36591名美军阵亡者名字的纪念碑. November. 12, 2021 07:28. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 刻满“6·25”战争时期36591名美军阵亡者名字的纪念碑（照片），当地时间11日在美国加利福尼亚州普勒顿市希尔克雷斯特公园落成。 纪念碑呈五角星形，为高1.5米、宽2.5米的柱子型，由5个部分组成。每根星状柱子的十个面上，以州为单位按照英文字母排序，刻有7500名阵亡者的名字。据国家报勋处介绍，这是美国首次建立刻有6·25战争美军阵亡人员姓名的纪念物。 纪念碑是由韩国政府和当地韩裔社会共同建立的。在72万美元（约7.92亿韩元）的总建设预算中，报勋处支援了30%，其余由韩裔同胞主导的“韩国战争参战勇士碑建立委员会”从2010年开始以韩裔同胞为对象，通过不断募捐等方式筹集。 当天下午，普勒顿市市长布鲁斯·惠特克、美国联邦及州议员、前韩美联合司令官兼驻韩美军司令沃尔特·夏普、韩美同盟财团会长郑承祚、美国参战勇士等人出席了在普勒顿市希尔克雷斯特公园举行的竣工仪式。据报勋处透露，韩国驻洛杉矶总领事朴京宰代读了文在寅总统的贺词，同时还向建立委员会转达了美国总统拜登的祝贺信。11月11日在韩国被称为“联合国参战勇士国际追悼日”，在美国被称为“退伍军人日”。

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