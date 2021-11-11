选举是选举调查是调查，不要重蹈2007年DAS案的覆辙. November. 11, 2021 07:22. . 共同民主党总统候选人李在明昨天在宽勋俱乐部邀请讨论会上就大庄洞开发特惠疑惑表示，“有条件地接受特检调查”。前提是“先观察检察机关的调查，如果有不足之处或有疑问的话”。就国民力量党总统候选人尹锡悦主张对“大庄洞-唆使举报”“同时进行特检”，他表示这种做法“不对”。他认为这一主张是要以特检为借口，回避、拖延对尹锡悦本人和岳母、夫人相关疑惑的调查。尹锡悦此前表示：“对大庄洞事件是拖拉式调查、不到位调查、包庇式调查，针对唆使告发则是过度调查”，提议进行同时特检。国民力量党表示，“目前检察机关对大庄洞的调查是隐瞒的水平”，施加进行接受立即特检而不是有条件特检。 李在明和尹锡悦两人都抱着“司法风险”投入总统竞选，连日来就调查方式引发互相严厉指责。一个声称：“如果（我）是现任检察总长，调查早就结束了。”（尹锡悦）另一个则表示，“就会说复话的话。说是把我也要抓进去。”（李在明）对两名候选人的调查到底是不做还是做不了，是没有调查的决心还是没有调查的力量，一直处于不明不白的状态。在此期间，疑惑的当事人们则在大喊“我没有错”。 执政党和第一在野党的总统候选人同时卷入严重疑惑，本身就是第一次。已经超越了“非好感大选”的范畴，甚至出现了“腐败大选”的嘲弄。越是这样，越需要“没有禁区的公正调查”。检察机关不仅掌握了“大庄洞核心三人帮”，还查出了李在明的心腹郑镇相在检察机关进行扣押搜查时与柳某通过电话的事实，但检察机关对“上线”的调查却磨磨蹭蹭。尹锡悦也被提出涉及多起疑惑，不仅有唆使告发案，还有平息前龙山税务社长尹佑镇腐败案、丈母和夫人操纵德意志汽车公司股价等。 对于两名候选人来说，不消除有关自己的疑惑或在和稀泥掩盖的情况下举行选举，并没有什么好处。2007年大选时，有人怀疑李明博候选人是（株）DAS和BBK的实际所有人，但当时检察机关在选举日的两周前公布了“没有嫌疑”的调查结果。这是认为李明博当选已成定局时的政治性判断。但10年后再次进行了调查，李明博被查出是DAS实际所有人，被判处17年有期徒刑，目前正在服刑。这是不必要的国力消耗，也是国家的不幸。 不能再重蹈覆辙。检察机关和公调处要公正客观地加快对两名候选人的调查。绝不能草草了事将调查结果发表时间推迟到大选结束后的伎俩。考虑到明年2月13日、14日进行候选人登记后将适用对大选候选人的逮捕及拘留等特例，必须在此之前拿出调查结果。

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