最早将于明年上半年提供无人机-机器人快递服务. November. 11, 2021 07:22. by 世宗=金亨民记者 kalssam35@donga.com. 最早将于明年上半年（1~6月）推出利用无人机或机器人的快递服务。计划在快递配送困难的岛屿或山区等地投入无人机，并将机器人用于快递的装卸和分类。 企划财政部10日表示，通过“一步模式”政策，与利害相关人士达成协议，决定在《生活物流服务产业发展法》中规定的运输工具中加入无人机和机器人。一步模式是为了减少新事业者进军特定市场时与现有事业者等的摩擦并达成共识的政策。 随着非面对面服务的增加，配送及快递产业的扩大，今年1月为了保护快递、配送等生活物流从事者的权益，发展物流产业，制定了“生活物流服务发展法”，但是无人机和机器人没有被包括在法律规定的运输工具中。因为出租车、轿车、面包车等现有的事业者担心工作岗位减少而反对。但是此次通过一步模型达成协议，无人机和机器人也将被认可为运输工具。 据此，政府将于明年年初推进在《生活物流服务发展法》中包括机器人和无人机的法律修订。政府的目标是，最快在明年上半年内使修改案在国会通过并实现商用化。 政府一位有关负责人表示：“政府将于明年制定具体支援计划，以便与现有业界共存、保护生活物流从事者以及发展生活物流服务产业。”

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